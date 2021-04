Lenovo Legion Phone Duel 2: specifiche tecniche, prezzo e uscita dello smartphone da gaming

Lenovo Legion Phone Duel 2 è il nuovo smartphone da gaming di alta fascia

Lenovo Legion Phone Duel 2 è stato annunciato oggi da Lenovo e si tratta del nuovo smartphone di punta della compagnia specificamente dedicato al gaming, caratterizzato da specifiche tecniche veramente potenti per garantire le massime prestazioni tra gioco, uso dello smartphone e multimedialità.

Il nuovo Lenovo Legion Phone Duel 2, la cui presentazione abbiamo seguito in diretta in queste ore, incorpora la tecnologia Advanced Technology Architecture (ATA 2.0) di seconda generazione per un utilizzato studiato particolarmente in modalità di gioco in orizzontale. Alta caratteristica specifica particolare è il raffreddamento, che avviene in maniera intelligente grazie alla combinazione di una grande camera di raffreddamento passivo a vapore e di un sistema attivo Twin Turbo-Fan in grado di garantire la massima regolazione termica.



Lenovo Legion Phone Duel 2 ha una videocamera pop-up utilizzabile in orizzontale



Offerto nelle colorazioni Ultimate Black e Titanium White, Lenovo Legion Phone Duel 2 è dotato di un'illuminazione RGB, la piattaforma top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile, fino a 18GB di memoria LPDDR5 e fino a 512GB di storage UFS 3.15.

Tra le caratteristiche specifiche per il gaming troviamo anche i comandi Octa-Trigger e il feedback Dual HaptiX, in grado di replicare un'esperienza simile a quella del controller di una console ma al contempo anche intuitiva da usare e precisa. Il grande display AMOLED (2460 x 1080) HDR 10+ da 6,96 pollici presenta un refresh rate ultrarapido da 144Hz e un touch sampling rate di 720Hz.

In modalità orizzontale, la videocamera pop-up per i selfie da 44MP consente ai giocatori di utilizzare funzioni basate su intelligenza artificiale quali la rimozione dello sfondo e l'applicazione di filtri stilizzati ed effetti per avatar animati. Quattro microfoni ottimizzati a cancellazione del rumore forniscono una qualità audio ottimale per lo streaming anche in ambienti rumorosi. All'interno, la doppia batteria con una capacità totale di 5.500 mAh è più grande del 10% rispetto alla generazione precedente, mentre la ricarica rapida da 90W6 e le due comode porte USB Type-C consentono di utilizzare il dispositivo senza che i cavi di alimentazione rallentino il gioco. Grazie al nuovo, potenziato Lenovo Legion Realm, i giocatori da mobile in ambiente Android possono accedere con facilità a un completo ecosistema dedicato, che mette in comunicazione gli utenti con una rete di gamer e influencer, alle notizie più recenti, a offerte su giochi e a eventi online.



Lenovo Legion Phone Duel 2, le fotocamere visibili sul retro insieme al sistema di illuminazione RGB



Vediamo dunque le specifiche tecniche di Lenovo Legion Phone Duel 2: