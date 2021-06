Epic Games Store: giochi gratis PC del 24 giugno 2021 disponibili, link download

Oggi è giovedì e questo significa che è possibile reclamare i nuovi giochi gratis PC dell'Epic Games Store. Oggi, 24 giugno 2021, è possibile ottenere ben due giochi a costo zero. Parliamo di Horizon Chase Turbo e Sonic Mania. Vediamo tutti i dettagli, compresi il link download, i requisiti e le caratteristiche dei giochi.

Prima di tutto, per poter ottenere i due giochi gratis PC dell'Epic Games Store del 24 giugno 2021 non dovete far altro se non accedere con il vostro account al launcher ufficiale, oppure raggiungere il sito di Epic Games a questo indirizzo. Ricordate che avete tempo fino al 1 luglio per poter reclamare i videogiochi ora disponibili.

Horizon Chase Turbo

Vediamo però i dettagli sul primo dei due giochi gratis PC dell'Epic Games Store: Horizon Chase Turbo. Si tratta di un gioco di corse ispirato ai grandi successi degli anni '80 e '90 (come Our Run, Top Gear e Rush) in perfetto stile arcade. Il gioco offre una modalità multigiocatore a schermo condiviso. Ci sono 12 coppe, 48 città, 111 tracciati, 33 auto e 12 miglioramenti.

Ecco i requisiti minimi di Horizon Chase Turbo:



Sistema operativo: Windows 7 o successivo

Processore: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics 4000 o superiore

DirectX: Versione 9.0c

Memoria: 500 MB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati di Horizon Chase Turbo:



Sistema operativo: Windows 7 o successivo

Processore: Intel Core i5 2.5 GHz o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce 8000 Series o superiore

DirectX: Versione 9.0c

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 800 MB di spazio disponibile

Il secondo gioco gratis PC dell'Epic Games Store è invece Sonic Mania, descritto come "Un'apoteosi di passato e futuro. Un'avventura completamente nuova piena di boss esclusivi, paesaggi in 2D accompagnati da uno stile di gioco classico e divertente. Sonic Mania porta ai giorni nostri il frenetico platform rétro attraverso una perfetta grafica 2D in pixel a 60FPS". Ecco la nostra recensione.

Ecco i requisiti di Sonic Mania:



Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 10

Processore: Core 2 Duo

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: scheda grafica da 256MB compatibile con DirectX 9.0c

DirectX: Versione 9.0c

Memoria: 400 MB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DirectX 9.0c

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, 24 giugno 2021? Vi segnaliamo anche che Final Fantasy 7 Remake per PC è apparso nel database dell'Epic Games Store.