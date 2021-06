Epic Games Store: ecco il gioco gratuito del 1 luglio 2021

Epic Games Store ha annunciato il gioco gratuito della prossima settimana, che sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2021: The Spectrum Retreat di Dan Smith Studios. Si tratta di un'avventura indie basata sulla risoluzione di rompicapo di difficoltà crescente.

Registrati alla reception di The Spectrum Retreat per un soggiorno che non dimenticherai facilmente. Manipola gli eventi per raggiungere la verità in questo coinvolgente rompicapo incentrato sulla trama.

The Spectrum Retreat è un impegnativo rompicapo in prima persona ambientato in un futuro prossimo. Ti risvegli nell'hotel Penrose, un rifugio dal mondo esterno idilliaco ma al tempo stesso inquietante. Quale ospite illustre dell'albergo, la tua intera esistenza sembra snodarsi tra i suoi corridoi e le sue stanze.

Esplorando gli straordinari ambienti art déco, inizierai a far luce sui segreti del Penrose e sui misteri che avvolgono la tua permanenza. Nel tentativo di scoprire la verità, dovrai affrontare enigmi incentrati sui colori, complesse sfide basate sulla fisica e il timore crescente di rivelare le tue vere intenzioni.

Se vi interessa, intanto potete iniziare a seguirne la pagina sull'Epic Games Store.