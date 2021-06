Windows 11: problemi con lo streaming, la presentazione è difficile da seguire

Le cose non stanno andando bene per la presentazione di Windows 11: lo streaming risulta essere completamente bloccato o visibile a salti in praticamente tutto il mondo.

Chissà cosa sta succedendo in quel di Microsoft. Il sospetto è che i problemi possano dipendere dal carico eccessivo di spettatori, anche se di questi tempi non si tratta più di una grossa giustificazione, soprattutto per una compagnia che vale 2.000 miliardi e che vanta le infrastrutture cloud più performanti del pianeta (Azure).

Se siete tra gli sfortunati che invece di un video stanno guardando da lunghi minuto il caricamento del buffering, capirete cosa vogliamo dire.

[Aggiornamento]

La situazione sembra stia lentamente migliorando e ora la presentazione di Windows 11 risulta quantomeno visibile.