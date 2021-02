Hot Wheels Unleashed un teaser trailer presenta il gioco e la data d'uscita ufficiale

Milestone ha pubblicato un trailer per presentare Hot Wheels Unleashed, di cui ha svelato anche la data d'uscita: il 30 settembre 2021. Si tratta di un gioco di auto collezionabili, che possono essere fatte correre su piste create dagli utenti, naturalmente condivisibili online.

L'annuncio era atteso da ieri, ossia da quando Hot Wheels aveva usato i suoi canali social ufficiali per svelare un sito teaser con un conto alla rovescia. Oggi abbiamo scoperto cosa nascondeva. Hot Wheels Unleashed sarà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco.

Colleziona i migliori veicoli dell'universo Hot Wheels, costruisci tracciati spettacolari e lanciati in gare mozzafiato.

COLLEZIONISTA O CREATIVO? ENTRAMBI

I veicoli Hot Wheels più iconici e ricercati ti aspettano! Ognuno con differenti caratteristiche, stili e livelli di rarità: preparati a farli sfrecciare a tutta velocità! Distinguiti dalla massa scatenando la tua personalità con l'esclusivo editor di livree.

SEMPRE IN CORSA

Dimostra le tue abilità correndo in gare pazzesche e preparati al puro divertimento! Sgomma, ricarica il boost e lanciati in spettacolari giri della morte: ma attento, se sarai troppo lento la gravità farà il suo lavoro.

Più grande è la sfida, maggiore è la gloria.

Gareggia fianco a fianco ai tuoi amici in modalità schermo condiviso per 2 giocatori o affronta fino a 12 sfidanti online.

DAI FORMA ALLA TUA PISTA

Ad ospitare le tue gare ti attendono enormi ambienti interattivi con i propri tratti distintivi, dove ogni oggetto può essere parte integrante del tracciato.

Libera la tua creatività con il più entusiasmante track editor di sempre! Costruisci il tuo percorso sfruttando ciò che ti circonda, creando tracciati spettacolari dentro e fuori pista. Piega e allunga l'iconico "pezzo arancione", aggiungi loop, special booster, ostacoli ed elementi speciali, realizzando un incredibile parco divertimenti per le tue corse.

Condividi le tue più pazze creazioni online o prova quelle degli altri giocatori.

CORRI NEL TUO MONDO

Arreda la tua personalissima stanza con tantissimi elementi ed oggetti che collezionerai durante la tua avventura e ospita all'interno le gare più spettacolari.