Destruction AllStars costerà 20 euro: DLC con nuove modalità e contenuti svelati

Destruction AllStars uscirà dal PS Plus fra più di un mese, ma gli sviluppatori hanno già svelato che costerà 20 euro: si tratta di un notevole cambiamento rispetto ai piani iniziali, che prevedevano il gioco in uscita al D1 a ben 80 euro. Il cambiamento avverrà precisamente il 6 aprile 2021. Inoltre, Lucid Games ha annunciato i DLC con nuove modalità e contenuti, sia gratis che a pagamento.

A marzo, Destruction AllStars ci permetterà di accedere a nuove modalità (probabilmente a tempo): Mayehm 8 vs 8 e Stockpile 4 vs 4. Si tratta di varianti di modalità già note. La vera differenza risiede in Mayehm 8 vs 8 poiché essendo a squadre permette di giocare con il proprio party (cosa impossibile nelle modalità singole). Ci sarà poi un weekend di PE doppi, una nuova Serie Sfida dedicata a Bluefang, ovvero la modalità single player a pagamento. Infine, arriveranno 10 nuove skin.

Lucid Games ha inoltre svelato parte dei contenuti programmati per Destruction AllStars per il mese di aprile. Si potrà accedere alla modalità Carnado Solo (di norma è una modalità di gruppo). Ci sarà ancora una volta un weekend di PE doppi e altre sorprese che ancora non sono state svelate.

Il grosso dei contenuti saranno quindi gratuiti. Solo le Serie Sfida sono a pagamento. Queste ricompensano con una manciata di cosmetici, ottenibili vincendo le varie sfide incluse: alcune delle gare presenti in questa modalità sono uniche e non basate sulle modalità multigiocatore di Destruction AllStars.

Ecco anche la nostra recensione di Destruction AllStars.