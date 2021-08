Seagate FireCuda 530: specifiche tecniche e caratteristiche dell'SSD perfetto per PS5

Abbastanza recentemente Seagate ha presentato FireCuda 530, l'SSD NVMe PCIe Gen4 più veloce che l'azienda abbia mai prodotto: un dispositivo pensato per il gaming e in grado di offrire prestazioni stupefacenti, grazie a una velocità in lettura che raggiunge i 7.000 MB/s. Rivelato nei dettagli durante l'evento virtuale SG21, FireCuda 530 ambisce a diventare un vero e proprio punto di riferimento nel mercato dei dischi a stato solido grazie alla componentistica di altissimo livello, che include una scheda di controllo E18 convalidata da Seagate e le più recenti memorie 3D TLC NAND. E come se questo non bastasse, l'SSD Seagate FireCuda 530 è semplicemente perfetto per PS5, oltre che per il PC.

Caratteristiche tecniche Seagate FireCuda 530 collegato a una scheda madre Come anticipato in apertura, FireCuda 530 è un drive a stato solido in grado di offrire le prestazioni più elevate nell'ambito della linea di prodotti di memorizzazione per PC di Seagate. La velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s e l'interfaccia PCIe Gen4 mettono infatti a disposizione degli utenti valori fino a due volte superiori rispetto alle unità SSD PCIe Gen3 e fino a dodici volte superiori rispetto agli SSD basati su tecnologia SATA. Performance controllate in maniera rigorosa dalla scheda E18 convalidata da Seagate e dalle memorie 3D TLC NAND, che potremo eventualmente decidere di tenere in fresco applicando un dissipatore opzionale di stampo minimal, progettato da EKWB. Composta interamente di alluminio, la cover è dotata di alette di raffreddamento e di un'elegante finitura per unire estetica e affidabilità. Scheda tecnica Seagate FireCuda 530 Formato: M.2 2280 a due lati

M.2 2280 a due lati Interfaccia: 4 porte PCIe Gen4, NVMe 1.3

4 porte PCIe Gen4, NVMe 1.3 Velocità massima lettura sequenziale: 7.300 MB/s

7.300 MB/s Velocità massima scrittura sequenziale: 6.900 MB/s

6.900 MB/s Dissipatore: sì, opzionale

sì, opzionale Capacità: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Prezzo: a partire da 154,90€ su Amazon

a partire da 154,90€ su Amazon Garanzia limitata: 5 anni