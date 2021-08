Steam Deck: in futuro potrebbe arrivare in diverse colorazioni

In futuro Steam Deck potrebbe arrivare in diverse colorazioni. A dirlo è stato Greg Coomer di Valve, che ha però vincolato la possibilità al successo dell'ibrido tra un PC e una console portatile. La sostanza è che se Steam Deck prenderà piede come spera la compagnia di Half-Life, allora l'offerta si espanderà.

Steam Deck sarà lanciata a dicembre in tre versioni differenti per caratteristiche hardware, ma identiche dal punto di vista del design e della colorazione. Toccando l'argomento in un'intervista rilasciata a PC Gamer, Tucker Spofford e Greg Coomer, i designer della console, hanno svelato che la questione delle colorazioni è stata oggetto di un forte dibattito interno e che in molti pensano sia una buona idea averne di alternative.

Coomer ha ammesso che la scelta di lanciare Steam Deck in un solo colore è stata essenzialmente dettata dalla logistica, perché gestire troppe SKU sul mercato sin dal principio avrebbe potuto creare più di qualche complicazione. Comunque sia, se il prodotto si rivelerà il successo sperato da Valve, allora in futuro la cosa sarà riconsiderata.

In realtà Coomer ha parlato di molte opportunità per il futuro, quindi in previsione non ci sono soltanto delle nuove colorazioni. Come già detto, tutto dipenderà dalle vendite di Steam Deck. Del resto è noto che Valve non si vuole fermare a una sola console, ma ha delle grandi ambizioni in ambito hardware. Si parla addirittura di usare Steam Deck come base per un visore VR portatile stile Oculus Quest.