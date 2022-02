Battlefield 2042: aggiornamento 3.3 rimandato di un mese, la qualità non era sufficiente

Ripple Effect Studios, uno dei team al lavoro su Battlefield 2042, ha annunciato che il prossimo update in arrivo per lo sparatutto è stato rimandato. Parliamo dell'aggiornamento 3.3 che era previsto per febbraio, e che invece arriverà a marzo 2022.

Si tratta in altre parole di un rimando di circa un mese. Ripple Effect Studios, spiegando la decisione di rimandare l'aggiornamento 3.3 di Battlefield 2042, ha scritto: "Il nostro prossimo update dopo l'hotfix odierno sarà reso disponibile a inizio marzo. Questo è un cambiamento rispetto alle nostre ultime comunicazioni, riguardo alla data di uscita prevista. Il tempo extra servirà per migliorare la qualità dell'update e includere cambiamenti aggiuntivi".

Due soldati di Battlefield 2042

L'idea quindi è che l'aggiornamento 3.3 di Battlefield 2042 dovrebbe essere un po' più ampio del previsto e, inoltre, dovrebbe essere di qualità. La speranza è che questo update serva per migliorare il gioco di Electronic Arts che sin dall'uscita fatica a guadagnare ritmo.

Perlomeno, DICE ha svelato le novità in arrivo prima della Stagione 1. Battlefield 2042 ha di fronte a sé una lunga strada: vari giochi sono stati in grado di risollevarsi, ma non è semplice. Addirittura, si vocifera che EA stia prendendo in considerazione di rendere almeno una parte del gioco free to play.