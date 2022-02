Nintendo Switch, l'ultimo Direct è un capolavoro: cosa vi è piaciuto di più?

Il Nintendo Direct trasmesso ieri sera sembra aver soddisfatto le aspettative di tutti i possessori di Nintendo Switch, ponendosi come un evento davvero eccellente e tracciando una line-up assolutamente solida per la console ibrida giapponese da qui alla fine del 2022.

Difficile trovare note effettivamente stonate fra i giochi annunciati nel Nintendo Direct, con lo spettacolare Xenoblade Chronicles 3 (qui la nostra anteprima) e il promettente Nintendo Switch Sports grandi protagonisti dello streaming, ma non solo.

Nel corso del Direct è stato infatti stato anche annunciato Mario Strikers: Battle League Football, che segna il clamoroso ritorno della serie calcistica con Mario e i suoi amici, nonché lo spin-off action in stile Musou Fire Emblem Warriors: Three Hopes, che porta avanti l'ormai consolidata collaborazione fra Nintendo e Koei Tecmo.

L'atteso Splatoon 3 ha ricevuto un trailer del gameplay con la modalità cooperativa e un periodo di uscita ufficiale, fissato a questa estate, mentre Mario Kart 8 Deluxe ha visto la presentazione del Pass Percorsi Aggiuntivi, che andrà ad arricchire il celebre racer con ben quarantotto tracciati rimasterizzati.

Mario Kart 8 Deluxe, uno dei nuovi tracciati

Abbiamo potuto rivedere in azione lo splendido Kirby e la Terra Perduta con un nuovo video di gameplay, scoprire l'aggiornamento gratuito di Metroid Dread e scoprire la data di uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che arriverà l'8 aprile.

C'è poi stata un'ampia rappresentanza delle terze parti, con il debutto di franchise di grande rilevanza come il simulatore di baseball MLB The Show 22, la collection rimasterizzata Portal: Collezione da Compagnia, che include i due episodi della serie Valve.

Portal 2, uno dei tanti enigmi presenti nel gioco

Potremo dedicarci all'esplorazione dello spazio anche su Nintendo Switch con No Man's Sky, cimentarci con le frenetiche gare di velocità di Disney Speedstorm, scatenare la Forza in Star Wars: The Force Unleashed e ripercorrere le origini della serie Ubisoft in Assassin's Creed: The Ezio Collection.

E non è finita ancora, perché gli annunci del Nintendo Direct sono stati davvero numerosi, senza focus eccessivi su singoli prodotti ma con momenti davvero esaltanti per la quantità e la qualità dei giochi presentati. Per noi è stato un piccolo capolavoro, ma voi che ne pensate? Quali sono stati gli annunci che vi hanno colpito di più, quali i titoli che attendete con maggior trepidazione? Parliamone.

