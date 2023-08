Gamescom 2023, le star di The Last of Us e Apex Legends condurranno il Future Games Show

Durante la Gamescom 2023 andranno in onda vari spettacoli e uno di questi è il Future Games Show. L'evento presenterà nuovi giochi e sarà condotto da due star molto note in ambito videoludico. Parliamo di Troy Baker - famoso soprattutto per The Last of Us - ed Erika Ishii - nota anche per Apex Legends -.

Il Future Games Show andrà in onda il 23 agosto alle 20:00, ora italiana. Sarà visibile su YouTube, Twitch, Steam, Twitter, Facebook e TikTok. Durante l'evento avremo modo di vedere oltre 50 giochi da famosi editori e sviluppatori, inclusi Frontier Developments, Raw Fury, Thunderful Games, Nacon e Crunching Koalas.

In totale ci saranno 8 prime mondiali durante il Future Games Show, accompagnate da trailer esclusivi, una sezione dedicata alla Realtà Virtuale e un segmento noto come "Ones to Play", ovvero giochi per i quali saranno pubblicate delle demo subito dopo l'evento della Gamescom 2023.