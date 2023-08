Street Fighter 6: una nude mod di Chun-Li irrompe e blocca un torneo

Un recente torneo di Street Fighter 6 ha ospitato, per incidente, un particolare siparietto in cui una nude mod di Chun-Li ha dominato la scena per qualche secondo, prima che il match venisse bloccato e la modifica rimossa per poter proseguire.

Non è chiaro come sia andata la cosa, ma evidentemente uno dei due giocatori aveva dimenticato la nude mod di Chun-Li attiva, dunque la combattente orientale si è mostrata totalmente nuda all'avvio di un match contro Kimberly.

La questione non è affatto regolare, cosa che ha spinto gli organizzatori a bloccare il match e far ripartire il torneo solo dopo la rimozione della modifica software in questione, evidentemente rimasta attiva per una dimenticanza o per la volontà di fare uno scherzo.