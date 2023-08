Star Wars: l'attore originale di Lando Calrissian suggerisce che un annuncio importante è in arrivo

"Sono entusiasta di condividere che qualcosa di veramente magnifico è in arrivo", ha detto Williams. "Questo è un sogno che si realizza per me, su tutto ciò che mi ha sostenuto e portato attraverso una vita di sogni e avventure, è mio onore condividere con voi".

Lando: dove eravamo rimasti

Ricordiamo che la serie TV Lando è stata annunciata nel dicembre 2020, ma è passata subito in sordina perché Disney ha dedicato più tempo ad altri show Disney+ come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e The Book of Boba Fett.

Il tweet sopra riportato, pubblicato il 1° agosto, è arrivato come dopo la notizia del 28 luglio secondo la quale Donald e Stephen Glover avrebbero firmato per sceneggiare la serie TV di Lando. Donald Glover ha interpretato una versione più giovane di Lando in Solo A Star Wars Story e si suppone che riprenderà tale ruolo. All'inizio dell'anno Glover ha dichiarato che lui e Disney stavano parlando del suo ritorno nei panni del personaggio principale e la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha poi dichiarato che Glover era "molto eccitato" al riguardo.

Pare però che lo sceneggiatore originale di Lando, Justin Simien, non sia stato informato della sua sostituzione, e che lo abbia scoperto insieme al resto del mondo sui social media. Simien ha dichiarato a luglio di non avere "idea di cosa stia accadendo" con la serie, ma di averci "riversato il suo cuore e di aver lavorato a lungo" su di essa.

Probabilmente a breve avremo più dettagli ufficiali su quanto sta accadendo a Lando. Nel frattempo, vi ricordiamo che è in arrivo Ahsoka di cui possiamo vedere un trailer ufficiale italiano.