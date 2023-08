Red Dead Redemption: l'edizione fisica per PS4 e Nintendo Switch arriverà dopo il lancio

Parliamo dunque di quasi due mesi di attesa rispetto alle copie digitali, ma d'altro canto la notizia farà sicuramente piacere ai collezionisti e chi in generale preferisce il formato fisico e non ha problemi ad aspettare un po' più del dovuto.

Red Dead Redemption, cosa includono i porting per PS4 e Nintendo Switch?

Non trattandosi di vere e proprie remaster, le versioni PS4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption presenteranno un comparto grafico non troppo distante dalle versioni originali, con un aumento della risoluzione nativa nelle migliori delle ipotesi, come potrete constatare dalle prime immagini ufficiali pubblicate da Rockstar Games.

C'è anche una buona e una cattiva notizia sul fronte dei contenuti. La prima è che queste versioni includeranno la corposa espansione Undead Nightmare, in cui affronteremo orde di non morti nel selvaggio West. La cattiva invece è che le riedizioni per PS4 e Switch non includeranno il multiplayer online.