Scott Pilgrim su Netflix: una nuova serie TV in stile anime in produzione

Scott Pilgrim avrà una nuova serie TV animata, riporta The Hollywood Reporter, con produzione da parte di Netflix ma ancora senza dettagli precisi sul titolo, la composizione e la data di uscita, tuttavia sembra che ci sia certezza sulla sua esistenza.

Bryan Lee O'Malley, creatore della graphic novel originale da cui è tratto anche il noto film Scott Pilgrim vs. the World, sarà anche autore della sceneggiatura ed executive producer dell'adattamento animato, cosa che depone decisamente a favore di questo progetto, assicurandone l'assoluta fedeltà al soggetto.

Altra buona notizia è il coinvolgimento di Edgar Wright, regista del suddetto film uscito nel 2010, che sarà un executive producer aggiunto per la serie in questione.

Scott Pilgrim, illustrazione nello stile classico della graphic novel originale

Se tutto dovesse andare per il verso giusto, a costruire effettivamente la serie sarà lo studio Science Saru, responsabile anche di alcuni episodi dell'antologia Star Wars: Visions e in grado di dare un'impronta in stile anime alla serie.

L'idea si inserirebbe in un recente trend che ha visto tornare Scott Pilgrim al centro dell'attenzione dopo il ritorno del film sui servizi di streaming video e anche in ambito videoludico, visto che nei mesi scorsi il gioco Scott Pilgrim vs. the World: The Game è stato recuperato da Ubisoft e rilanciato su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Googla Stadia e Amazon Luna con una Complete Edition, che ha avuto anche una sua nuova recensione. Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.