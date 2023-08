One Piece, il cosplay di Nami da Helly Valentine ci ricorda di mangiare la frutta

Bevete tanta acqua, non uscite nelle ore più calde e mangiate della frutta: il cosplay di Nami realizzato da Helly Valentine prova a diffondere un messaggio di pubblica utilità, a maggior ragione in questi giorni di caldo torrido.

L'eroina di One Piece, che con l'episodio del Gear 5th ha fatto crollare i siti di streaming per i troppi accessi, si presenta in questa interpretazione nel suo classico bikini, che alla modella russa sembra calzare alla perfezione.

Poco da dire sul cosplay in sé, che al di là della bella parrucca rossa e dell'attenzione nei riguardi degli accessori si racconta da solo e fa leva sulla straordinaria fisicità di Helly per acchiappare un bel po' di like su Instagram.