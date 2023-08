Black Myth: WuKong, un nuovo video di gameplay dalla Gamescom 2023

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Black Myth: WuKong, catturato in occasione della Gamescom 2023. Le sequenze mostrano in questo caso il protagonista dell'avventura alle prese con un impegnativo boss fight.

Come saprete, abbiamo giocato la demo di Black Myth: WuKong per la Gamescom 2023 e ci siamo trovati di fronte a un prodotto per alcuni versi ancora grezzo e bisognoso di rifiniture, eppure dotato di un chiaro, limpido potenziale.

Lo dimostra anche il boss fight in questione, in cui WuKong affronta una sorta di gigantesco troll armato di mazze e della capacità di emettere fulmini letali sotto forma di onde concentriche: un attacco che è il caso di evitare per non subire troppi danni.