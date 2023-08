PNY GeForce RTX 4070 da 12 GB in sconto su Amazon in occasione della Gaming Week

La Gaming Week di Amazon Italia ci propone un'offerta per una Scheda Grafica PNY GeForce RTX 4070 da 12 GB. Precisamente, lo sconto segnalato è di circa 40€ rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. https://amzn.to/3KUYQD9 Il prezzo consigliato per questa GPU è 730€ circa, mentre il prezzo più basso recente è stato di circa 701€ secondo quanto indicato da Amazon. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma la differenza è di poche decine di euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Scheda Grafica PNY GeForce RTX 4070 propone 12 GB di RAM GDDR6X con una velocità di core clock della GPU pari a 1920 MHz e velocità boost da 2475 MHz. Questa GPU garantisce l'accesso alla tecnologia DLSS 3. Dispone di due ventole e misura 24.74 x 12.03 x 4.08 cm.