Classifica giapponese: Pikmin primo, Nintendo Switch vende oltre il doppio di PS5

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Pikmin 4 si avvicina rapidamente al traguardo del milione di copie vendute solo in patria, a conferma del successo di questo nuovo episodio, che sta facendo molto bene.

La classifica giapponese si conferma anche questa settimana un vero e proprio monopolio Nintendo, con Pikmin che non ci pensa neanche lontanamente ad abbandonare la vetta della top 10, mentre Nintendo Switch vende il doppio di PS5 .

La classifica hardware

Nintendo Switch modello OLED

Nintendo Switch OLED Model - 61,041 (5,373,686) PlayStation 5 - 34,254 (3,623,139) Nintendo Switch - 9,147 (19,505,371) Nintendo Switch Lite - 7,592 (5,457,186) PlayStation 5 Digital Edition - 3,157 (562,058) Xbox Series X - 1,097 (212,422) PlayStation 4 - 611 (7,893,893) Xbox Series S - 230 (259,889) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 97 (1,192,150)

Per quanto riguarda la classifica hardware, dopo i 30 milioni di unità vendute in Giappone, Nintendo Switch non accenna a fermarsi e attualmente tiene un ritmo più che doppio rispetto a PS5, considerando i vari modelli disponibili.

Una situazione sorprendente, considerando che Switch è ormai presente nei negozi nipponici da oltre sei anni e non ha ricevuto particolari tagli di prezzo, bensì è riuscito a supportare le proprie vendite unicamente sulla base della qualità del software.