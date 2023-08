One Piece, arriva l'episodio del Gear 5th e i siti di streaming crollano per i troppi accessi

Come i fan di One Piece sapranno, l'episodio 1071 della serie animata è finalmente arrivato. Si tratta della puntata nella quale il Gear 5th di Luffy viene finalmente messo in mostra. Gli appassionati non vedevano l'ora che questo accadesse e si sono lanciati in massa sui servizi di streaming per poter vedere la puntata. Purtroppo, però, troppe persone hanno cercato di accedere e siti di streaming come Chrunchyroll hanno ceduto.

Ovviamente si tratta solo di un problema temporaneo, visto che pian piano tutti vedranno la puntata e il numero di accesso calerà in modo significativo. Questo evento però ci permette di capire quanto grande sia il successo di One Piece (nel caso ad oggi non ve ne foste resi ancora conto).