The Last of Us, gli attori di Joel ed Ellie ritornano a interpretare i personaggi ma non in un gioco

The Last of Us è un successo enorme e i fan vorrebbero vedere il ritorno dei personaggi principali della serie in un nuovo gioco. Purtroppo non è ancora arrivato il momento, ma perlomeno alcuni giocatori potranno rivedere Troy Baker nei panni di Joel e Ashley Johnson nei panni di Ellie in una nuova attrazione di Halloween Horror Nights presso Universal Studios Hollywood e Orlando.

L'attrazione basata su The Last of Us era già nota, ma solo ora si è scoperto che sia Troy Baker che Ashley Johnson hanno registrato delle linee di dialogo dedicate all'attrazione. Ovviamente per noi italiani è tutto fuori portata, ma gli appassionati degli USA potrebbero ritrovare i due personaggi presso i parchi a tema.

"Abbiamo potuto utilizzare i doppiatori del videogioco", ha detto Lora Sauls di Universal Orlando. "Abbiamo fatto delle registrazioni con loro e hanno registrato nuovamente tutti i dialoghi della casa stregata. Quindi siamo stati molto, molto entusiasti di lavorare con Troy e Ashley per la registrazione dei dialoghi della casa stregata".