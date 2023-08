Xbox Series S a tema Starfield: un fan crea una 'Todd Howard Edition', ecco le immagini

La fine estate e l'autunno 2023 sono forieri di grandi giochi, ma probabilmente uno dei più attesi è anche uno di quelli più vicini: Starfield . Il gioco di Bethesda sarà disponibile su PC, Xbox Series X e Xbox Series S. Purtroppo, non sarà realizzata una versione delle console Microsoft a tema. Per risolvere il problema, un fan ha deciso di realizzare la propria versione di Xbox Series S a tema Starfield.

Xbox Series S a tema Starfield: Microsoft non l'avrebbe fatta così

Todd Howard

Questa Xbox Series S a tema Starfield propone uno stile "usurato", con superfici sporche e impronte che danno l'impressione che si tratti di un macchinario di una nave spaziale che ha superato moltissimi viaggi da un pianeta all'altro. Si tratta di un'interessante scelta stilistica, ma possiamo star certi che Microsoft - se avesse realizzato una versione della console a tema Starfield - non avrebbe di certo optato per uno stile di questo tipo.

Di norma i produttori di console propongono qualcosa che dia l'impressione di essere "pulito" e in generale optano per design semplici, meno complessi da realizzare e che possano più facilmente adattarsi al gusto del largo pubblico. Basta vedere PS5 in stile Marvel's Spider-Man 2.