Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, abbiamo provato lo strategico di Frontier Developments

E fu così che in chiusura della prima giornata di questa Gamescom 2023 ci siamo ritrovati davanti a un nuovo e possente strategico in tempo reale. Non si tratta però di un RTS qualunque: quello in sviluppo da Frontier Developments è, infatti, un gioco chiaramente ispirato all'indimenticabile Dawn of War di Relic Entertainment. La sensazione l'abbiamo avuta subito, la conferma è arrivata quando finalmente ci è stato concesso di impugnare mouse e tastiera (opzionalmente il pad) e provare Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin con mano. E dopo non abbiamo più avuto dubbi sull'ispirazione che ha guidato le intenzioni del team di sviluppo durante la lavorazione di questo promettente gioco.

Martelli Fantasy

La caratterizzazione dei vari personaggi di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin non è un elemento di secondo piano

A differenza di Dawn of War, ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, Realms of Ruin sceglie il meno estremo Warhammer originario, quello fantasy, per raccontare la sua storia. Per la nostra prova, composta dal terzo e il quarto livello di quella che sarà la campagna del gioco, abbiamo utilizzato una delle due fazioni già rivelate, ovvero gli Stormcast Eternals, che dovranno vedersela per tutta la terza missione contro i fastidiosi Orruks.

Gli sviluppatori hanno colto l'occasione della Gamescom per presentare ufficialmente una terza razza, quella degli spettrali Nighthaunt, che comparirà proprio durante le prime battute della quarta missione, la seconda del test in cui siamo stati coinvolti. Il bello dei Nighthaunt è il loro essere completamente diversi dagli altri due schieramenti, visto che tra le tante caratteristiche che hanno c'è quella di rialzarsi da terra anche quando sembrano finalmente incapaci di combattere ancora. Del resto sono spettri, no?

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin includerà il PvP 1 vs 1 e 2 vs 2, quindi al lancio sarà possibile giocare al massimo in quatto giocatori divisi in due schieramenti. Il cuore dell'offerta, però, si nasconde nella modalità Conquista. Qui troveremo una serie di livelli creati proceduralmente che ci porteranno dritti al gran finale, dove verremo omaggiati di un punteggio basato sulle nostre vittorie e sull'efficacia in battaglia. Se poi vorremo sfidare amici e nemici a fare un punteggio migliore del nostro, ma affrontando gli stessi livelli, potremo dare loro il classico "seed" come avviene in altri giochi con elementi casuali e procedurali.

Torniamo ai due livelli provati. Il primo è stato abbastanza canonico, anche piuttosto semplice nella struttura visto che l'avanzata verso l'obiettivo finale è stata lineare e senza grossi dispetti da parte degli Orruks. Qui però abbiamo avuto modo di liberare un'unità speciale in grado di proteggere e curare le truppe nei paraggi. Il fulcro di ogni partita a Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sono queste pedane che, una volta conquistate, ci permetteranno di costruire una struttura a nostra scelta in grado di fare una profonda differenza sul modo in cui proseguirà la battaglia. Potremo, per esempio, costruire delle torrette che spareranno a vista contro i nemici, creare un avamposto per curare le truppe e altre strutture che permettono la raccolta delle risorse necessarie sia per usare le abilità speciali delle singole unità sia per addestrarne di nuove. Attenzione però, una volta conquistate queste zone i nemici potranno riprendersele se le lasceremo sguarnite.