PS5 in offerta a prezzo scontato anche in Italia ma solo per poco tempo, date e dettagli

PlayStation Italia ha confermato il ritorno della promozione su PS5 grazie alla quale potrete acquistare la Standard Edition con lettore a 449,99 euro anziché 549,99 euro, con uno sconto di ben 100 euro sulla console ammiraglia di Sony.

Se siete interessati vi suggeriamo di approfittarne finché siete in tempo: l'offerta infatti sarà attiva a partire da domani, venerdì 25 agosto, fino al 7 settembre 2023.

Lo sconto è valido per l'acquisto tramite PlayStation Direct così come tutti i rivenditori autorizzati aderenti. Inoltre riguarda solo il modello Standard, non sono previsti sconti per la versione Digital della console.