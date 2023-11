Un brevetto di PlayStation propone di poter rigiocare un gioco da qualsiasi punto

Il brevetto si chiama "Steaming del contenuto con avvio del gameplay". Nel documento viene illustrato che le sequenze di gioco possono essere suddivise in sottocapitoli completi di "punti di avvio" che i giocatori potranno selezionare, per ritrovarsi in pochi secondi nel cuore della scena specifica che desiderano rigiocare.

In un nuovo brevetto pubblicato da Sony , è possibile vedere che la compagnia di PlayStation ha preso in considerazione la creazione di una funzione che permetta ai giocatori di tornare indietro in un videogioco e rigiocare una specifica sezione, senza dover rigiocare l'intero gioco.

Cosa vuol dire precisamente questo brevetto?

L'immagine di presentazione del brevetto di Sony

Spiegato in termini più semplici, il brevetto intende che il giocatore può ritornare a una sezione di gioco già giocata, usando i dati di salvataggio di quell'istante.

Si tratta di uno dei tanti brevetti di Sony e, pur essendo un'idea interessante, è subito chiaro che vi sarebbero molti problemi, non per ultimo il fatto che ogni sviluppatore dovrebbe creare questi "Punti di avvio": per far sì che siano efficaci devono essere molti e in alcuni casi si tratterebbe di molto lavoro in più e non tutti potrebbero essere interessati a farlo.

Ricordiamo poi che un brevetto non indica minimamente la reale volontà di produrre un sistema di questo tipo. Le grandi compagnie mettono sotto brevetto le proprie idee continuamente, anche se sanno bene che non ne faranno nulla, perlomeno sul breve periodo.