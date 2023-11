PS Plus Premium: un gioco Disney sarebbe in arrivo sul servizio, per una classificazione

Come segnalato da Gematsu tramite X, l'ente di classificazione dei videogiochi di Taiwan ha registrato la versione PS5 e PS4 del videogioco di Disney e Pixar dedicato al film di Up e pubblicato su PSP. Probabilmente questo significa che gli iscritti di PS Plus Premium riceveranno l'accesso a tale videogioco nel catalogo Classico.

In generale il pubblico online non pare particolarmente entusiasta per questa scelta. Ad esempio, un utente su Reddit ha detto: "Proprio come Toy Story 3.... Devono scegliere titoli migliori, è stupido aggiungere titoli come questo quando sono disponibili versioni di gran lunga superiori. Che spreco".

Per essere chiari, l'utente in questione intende dire che esistono versioni per PS3, Xbox 360 e Wii del videogioco Up (sviluppato da Heavy Iron Studios) che avrebbero avuto più senso aggiungere al servizio. L'osservazione su Toy Story 3 si riferisce al fatto che è già successa una cosa simile: la versione PSP di quel gioco è stata aggiunta al catalogo, nonostante la versione PS3 del gioco fosse stata accolta piuttosto positivamente al momento della sua pubblicazione.