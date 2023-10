PlayStation ha brevettato un controller per contenere e ricaricare auricolari

Secondo Sony, man mano che un numero sempre maggiore di dispositivi di input/output viene pubblicato sul mercato, i giocatori possono trovare più conveniente e meno dispendioso gestire i dispositivi se dispongono di un sistema - in questo caso, un controller PlayStation - con un'unica porta di accoppiamento e ricarica. "Man mano che la portabilità e il gioco in movimento diventano sempre più mainstream e importanti, anche l'esperienza audio diventa altrettanto importante", si legge nel brevetto.

La domanda di brevetto intitolata "Integrated Headset Controller Storage and Connection" è stata depositata nell'aprile 2022 e pubblicata il 12 ottobre 2023 . Sony giustifica la necessità di una soluzione unica per l'accoppiamento e la ricarica sottolineando che i giocatori sono sempre più "appesantiti" da un afflusso di dispositivi di input/output.

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un brevetto per un controller per PlayStation che abbia spazio per contenere, caricare e connettere degli auricolari . L'idea sarebbe di avere direttamente nel controller tutto il necessario per iniziare a giocare.

Il brevetto di PlayStation ha un futuro?

L'immagine del brevetto di PlayStation

Ovviamente, come ben saprete, i brevetti non indicano necessariamente che un prodotto sia destinato a essere sviluppato e distribuito. Le grandi compagnie come Sony sono solite brevettare idee, senza però realmente mettersi al lavoro su quanto immaginato.

In questo caso, potrebbero esserci vari problemi. I controller moderni sono già densi di componenti e funzioni e uno spazio per contenere degli auricolari non è semplice da trovare, perlomeno non senza eliminare altre parti del DualSense di PS5, a iniziare dal touchpad. Inoltre, potrebbero esserci problemi con la batteria: già ora il DualSense non mantiene la carica per molto, aggiungere degli auricolari da caricare con la batteria interna del controller renderebbe più sensibile il problema.