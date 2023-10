Pokémon GO: la modalità coop Party Play a quattro giocatori è in arrivo, ecco la data

Niantic ha annunciato che la cooperativa a quattro giocatori è in arrivo in Pokémon GO, il gioco AR per dispositivi mobile. La nuova funzione si chiama Party Play e sarà disponibile se siete oltre il livello 15. La modalità sarà disponibile dal 17 ottobre 2023.

Party Play consentirà a gruppi di massimo quattro persone di condividere i progressi nelle sfide di gioco, di ricevere bonus quando si combatte insieme e di ottenere altri vantaggi esclusivi. Al lancio, i giocatori potranno guadagnare nuove ricompense a tema Party Play.