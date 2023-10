Marvel's Spider-Man 2 è il primo gioco Insomniac con un Metacritic sopra il 90 dal 2004

Non a caso nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 abbiamo lodato la storia, i personaggi, la varietà delle situazioni e l'ampia gamma di opzioni disponibili per questo attesissimo sequel.

I voti stellari di Marvel's Spider-Man 2 hanno determinato per il momento un punteggio di 91 sul noto aggregatore internazionale, e per il team di sviluppo californiano si tratta senza dubbio di un importante traguardo.

Marvel's Spider-Man 2 è il primo gioco di Insomniac Games con una media voto su Metacritic superiore al 90 dai tempi di Ratchet & Clank: Up Your Arsenal, un episodio della celebre serie pubblicato nel 2004.

I voti contano

Si è parlato spesso del ruolo della critica e dei voti, che dovrebbero influenzare le preferenze d'acquisto degli utenti ma in realtà hanno un'incidenza concreta anche sui team di sviluppo, visto che i publisher tengono in grande considerazione le valutazioni della stampa internazionale.

Ricorderete senz'altro la polemica per la cancellazione di Days Gone 2, avvenuta secondo il game director proprio a causa della media Metacritic ottenuta dal primo capitolo della serie, che non aveva soddisfatto le aspettative di Sony.