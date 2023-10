Starfield e Bethesda perdono anche il lead quest designer, che lascia per lavorare a nuovo GDR

Will Shen, il lead quest designer di Starfield e anche design director di Bethesda, lascia lo studio. Shen ha lavorato ai giochi di ruolo di Bethesda a partire da Fallout 3. Shen ha confermato di essersi unito allo sviluppatore Something Weird Games, uno studio fondato da un altro ex dirigente di Bethesda. Il team ospita ora tanti veterani dell'industria esperti di GDR, con ex dipendenti di BioWare, Bethesda e Obsidian impiegati nel nuovo studio.

In un'intervista rilasciata a Game Developer, Shen ha dichiarato che il suo nuovo ruolo servirà a colmare il divario tra i team di progettazione e di narrazione dello studio, per aiutare il gioco a raggiungere una visione più coesa. "Penso che una delle cose che rende i giochi di ruolo tripla A davvero unici è quando si ha la sensazione che il gioco abbia una sorta di direzione univoca", ha dichiarato.