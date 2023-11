Cosa giocherete questo weekend? Avete sfruttato il Black Friday per i videogiochi?

La verità è che questa settimana è stata un po' lenta in termini di uscite e non vi sono grandi nomi da poco rilasciati che possano veramente attirare l'attenzione delle masse. Forse però si tratta di una buona cosa, visto che dopo mesi di pubblicazioni sostenute e tanti giochi in arrivo a inizio 2024, questo potrebbe essere il periodo giusto per mettere mano al backlog e sfoltire la lista di titoli acquistati e mai avviati.

I grandi nomi dell'ultimo periodo sono i vostri giochi del momento?

Super Mario Bros. Wonder

Supponiamo comunque che molti stiano ancora giocando ad alcuni dei giochi di punta degli ultimi tempi. Marvel's Spider-Man 2, ad esempio, non richiede troppo tempo per essere ultimato, ma magari qualcuno sta ancora completando le missioni secondarie per ottenere il Platino.

Super Mario Bros. Wonder, anche, potrebbe essere ancora il titolo di punta su Switch di molti appassionati. Altri invece magari si saranno lanciati in una nuova campagna di Baldur's Gate 3. È chiaro che vi è tanto da giocare, senza dimenticare Call of Duty Modern Warfare III o Alan Wake 2, solo per citare qualche nome a caso.

Inoltre, abbiamo il sospetto che qualcuno avrà sfruttato i molti sconti del Black Friday 2023 per recuperare qualche gioco a prezzo speciale, come ad esempio Gran Turismo 7 o Star Wars Jedi Survivor.

Diteci, quindi, quali giochi state giocando questo weekend?