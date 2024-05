Persona, SEGA ha svelato le vendite dell'ultimo anno per l'intera serie, che sono molto positive

Stando ai dati, tra gennaio e marzo 2024 la serie Persona ha venduto 2,39 milioni di unità in tutto il mondo (il dato include le vendite fisiche e digitali). Il risultato è nato in buona parte dal lancio di Persona 3 Reload , avvenuto il 2 febbraio, che ha registrato il record di velocità delle vendite nella storia di Atlus.

L'editore giapponese SEGA Sammy ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo all'ultimo anno fiscale, conclusosi il 31 marzo 2024, da cui abbiamo appreso le vendite della serie Persona negli ultimi mesi. In generale si parla di un andamento davvero positivo, per quella che ormai è diventata una serie di riferimento per il mondo dei giochi di ruolo giapponesi.

Dati complessivi

La serie Persona è sempre più amata

La serie nel suo complesso ha fatto registrare una crescita consistente nel corso degli ultimi anni: da aprile 2021 a marzo 2022 ha venduto in totale 1,3 milioni di copie; da aprile 2022 a marzo 2023 ha venduto invece 3,27 milioni di copie (+1,97 milioni di copie rispetto all'anno precedente); da aprile 2023 a marzo 2024 ha venduto 5,06 milioni di copie (+1,79 milioni di copie rispetto all'anno precedente).

Insomma, ci troviamo di fronte a un successo che va crescendo di anno in anno, probabilmente anche grazie al passaparola positivo dei giocatori, che spesso non mancano di sottolineare il loro amore per i vari capitoli, dibattendo su quale sia il loro preferito. Atlus in questo sembra essere riuscita a bilanciare la qualità, con il controllo dei costi di produzione, per un risultato davvero pregevole, che speriamo duri ancora a lungo.

Attualmente la serie Persona è ferma al quinto capitolo, uno dei giochi di maggior successo di Atlus, in attesa dell'arrivo del sesto, di cui si vocifera da tempo.