Cyberpunk 2077 ha una valutazione 'Estremamente positiva' su Steam, CD Projekt RED ringrazia

Cyberpunk 2077 è una di quelle rare storie di redenzione. Pubblicato in uno stato tutt'altro che encomiabile (perlopiù su console, un po' meno su PC), il gioco di ruolo di CD Projekt RED ha avuto bisogno di mesi e anni di aggiornamenti, con continue migliorie che lo hanno reso infine un gioco di qualità anche dal punto di vista tecnico e non solo contenutistico. Inoltre, l'arrivo dell'ottima espansione Phantom Liberty non ha fatto altro se non migliorare la nomea del gioco. Ora, anche le recensioni su Steam evidenziano quanto le cose siano cambiate.

Alcune figure di CD Projekt RED hanno infatti segnalato tramite Twitter un recente raggiungimento del gioco: Cyberpunk 2077 può ora vantare un numero di recensioni positive del 95% con una valutazione complessiva pari a "Estremamente positiva", su un totale di 6959 recensioni.

Pawel Sasko, Quest Director di Cyberpunk 2077, ha scritto tramite il proprio account: "Non potete immaginare quanto significhi per me. Non sono mai stato vicino a rinunciare e ho sempre creduto che questo potesse essere in qualche modo possibile, ma non ho mai pensato di poterlo vedere davvero. Grazie mille per la seconda possibilità che mi avete dato."

Marcin Momot, Global Community Director, ha invece scritto: "Le recenti recensioni di Cyberpunk 2077 su Steam si attestano al 95% e sono estremamente positive. Grazie, grazie, grazie!"