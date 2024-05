Electronic Arts vuole spingere sull'IA: ex-scrittore principale di Dragon Age risponde a tono

Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts - grande editore di giochi come EA Sports, Battlefield e Dragon Age -, ha recentemente ripetuto il proprio interessamento per l'uso dell'intelligenza artificiale all'interno dello sviluppo dei videogiochi. Wilson ha affermato che gli sviluppatori stessi hanno "fame" di IA e vogliono essere i primi a usarla.

Su Twitter, l'ex scrittore principale di Dragon Age, David Gaider, ha criticato aspramente il capo di EA e i suoi commenti sul'IA. Rispondendo alle parole del CEO, Gaider ha scritto che "la 'fame' a cui si fa riferimento qui è il fascino di un foglio di calcolo in cui i costi del lavoro appaiono improvvisamente come una minuscola barra rispetto alle altre barre e un gruppo di dirigenti intorno a un tavolo annuisce e ripete 'ROI' [ndr, significa ritorno sull'investimento] e 'bene, sì, bene' più e più volte."

"Vogliono farvi credere che gli sviluppatori sotto di loro sono entusiasti di inserire l'IA generativa nei loro processi", ha continuato Gaider, "ma vi assicuro che quello che hanno interpretato come entusiasmo era in realtà un velato lamento di disperazione, non dissimile da quello di quando quel team è stato informato del 'veramente fantastico' obbligo di lavorare sui live service".