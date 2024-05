ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova, la recensione degli auricolari da gaming di fascia alta

Nell'ultimo periodo, probabilmente per via della popolarità riscontrata nel mondo degli smartphone, sono arrivati sul mercato diversi nuovi auricolari per videogiocatori . Solamente negli scorsi mesi abbiamo recensito le INZONE Buds e le Pulse Explore , che sono due valide alternative alle classiche cuffie.

Caratteristiche tecniche

Le ROG Cetra True Wireless SpeedNova sono ideali per le postazioni da gaming PC

Sotto il profilo tecnico gli auricolari in-ear ROG Cetra True Wireless SpeedNova hanno delle caratteristiche di tutto rispetto. Sebbene l'orecchio umano non sia in grado di udire le frequenze oltre i 20 kHz, gli accessori audio da gaming ASUS superano spesso questo limite. Questi auricolari infatti sono in grado di coprire lo spettro dai 20 Hz ai 40 kHz con un'impedenza di 32 Ohm, grazie ai due driver da 10 millimetri realizzati in neodimio. All'interno di ciascun auricolare è stato implementato un microfono unidirezionale, che sfrutta la conduzione ossea in parallelo con la tecnologia di intelligenza artificiale per campionare la nostra voce e al contempo isolarla da potenziali disturbi. Inoltre, i microfoni risultano fondamentali per poter gestire la cancellazione attiva del rumore circostante anche per quanto riguarda la riproduzione audio, in modo da isolarci completamente dall'ambiente e non disturbare il nostro ascolto. ASUS ha implementato i classici tre livelli di gestione dell'ANC: attivo, passivo/trasparente e disattivato.

Il collegamento senza fili con le nostre sorgenti sonore avviene tramite due protocolli molto diversi. Da una parte troviamo il Bluetooth nella sua versione 5.3, in grado di gestire fino a due dispositivi connessi. Dall'altra invece c'è il collegamento tramite le onde wireless da 2,4 GHz con l'aiuto dell'immancabile dongle USB-C. Il vantaggio del dongle wireless nei confronti del Bluetooth è importante. Oltre a garantirci una maggiore stabilità del segnale ed una minore latenza, tramite questa tipologia di collegamento possiamo ricevere il segnale audio campionato fino a 24 bit e 96 kHz per una riproduzione più autentica del suono. Anche in questo caso è possibile sfruttare il duplice collegamento simultaneo (Bluetooth e 2,4 GHz), fino ad un massimo di due dispositivi. La riproduzione simultanea invece non è supportata, ma gli auricolari sono in grado di passare in maniera intelligente da una sorgente audio all'altra.

Ecco le principali caratteristiche degli auricolari ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Queste opzioni di connettività rendono le ROG Cetra True Wireless SpeedNova degli ottimi auricolari per le console PlayStation e Nintendo Switch, senza ovviamente trascurare gli smartphone e tablet o il mondo dei personal computer. Le uniche a rimanere escluse sono purtroppo le console Microsoft, che non supportano queste tipologie di connettività per l'uscita audio.

Per terminare la nostra analisi tecnica dobbiamo per forza menzionare anche l'autonomia di questi auricolari, soprattutto alla luce del fatto, che per la loro natura non sarà possibile ricaricarli durante l'utilizzo. La durata della singola carica dipende molto dal tipo di utilizzo dell'auricolare e dalla tipologia di collegamento wireless. Ad esempio, sfruttando la cancellazione attiva del rumore con i LED RGB e l'abbinamento al dongle da 2,4 GHz ci troveremo con sole 6,5 ore di ascolto continuo. Il collegamento Bluetooth invece è meno dispendioso in termini energetici e ci garantisce fino a 24 ore di utilizzo. Fortunatamente è presente un sistema di ricarica rapida in grado di fornirci un'ora di ascolto con soli 5 minuti di carica nella custodia degli auricolari. Quest'ultima è dotata inoltre del modulo di ricarica wireless, sicuramente molto apprezzato se avete già accessori di ricarica di questo tipo.

Scheda tecnica ASUS ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Tipologia: auricolari wireless in-ear