Dragon's Dogma 2 riprende ritmo a maggio e le vendite aumentano: Capcom ha svelato il nuovo traguardo

Capcom ha annunciato un nuovo traguardo di vendite per Dragon's Dogma 2. Il gioco di ruolo d'azione a mondo aperto ha ora superato i 3 milioni di giocatori, che significa che ha venduto oltre 3 milioni di copie visto che il gioco non è presente in servizi di abbonamento.

L'informazione - come potete vedere poco sotto - è stata condivisa tramite Twitter dall'account ufficiale di Dragon's Dogma.