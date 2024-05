Una pubblicità di Senua's Saga Hellblade 2 appare ora all'avvio di Xbox: i fan saranno contenti?

Un buon modo per pubblicizzare i videogiochi è direttamente dentro la console o il negozio digitale della propria piattaforma e Xbox sta ora seguendo questa idea. Come segnalato dal giornalista Tom Warren tramite Twitter, Microsoft sta iniziando a mostrare una pubblicità di Senua's Saga Hellblade 2 a tutto schermo all'avvio della console.

In un certo senso questa è una risposta a quel gruppo di appassionati che era preoccupato che Senua's Saga Hellblade 2 non stesse ricevendo abbastanza pubblicità. Ora non si può più dire che il gioco non sia in vista.