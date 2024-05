Il mech EXO-49 di Helldivers 2 è stato sbloccato, i giocatori hanno trionfato contro gli Automaton

Nello specifico i giocatori avevano il compito di liberare il pianeta Varylia 5 , dove gli Automaton hanno costruito una gigantesca fabbrica, simile a quella di Tien Kwan, con la Super Terra che mirava di convertire il complesso in un impianto per la costruzione di nuovi mech, cosa che , almeno nella metanarrativa del gioco, è di fatto avvenuta.

Dopo una serie di Ordini Principali falliti, finalmente la community di Helldivers 2 si è riscattata e ha completato l'ultimo obiettivo globale trionfando contro gli Automaton, ottenendo come ricompensa l'EXO-49 Esoscheletro Emancipatore , uno stratagemma che schiera in campo un nuovo modello di esoscheletro.

Come si ottiene l'EXO-49 Esoscheletro Emancipatore?

Con accennato in apertura, con il completamento dell'obiettivo gli sforzi dei giocatori sono stati ricompensati con il nuovo EXO-49 Esoscheletro Emancipatore. Per usarlo è necessario ovviamente prima sbloccarlo dalla schermata della Gestione della Nave. Per farlo è necessario essere arrivati almeno al livello 25 e avere 20.000 punti Requisizione per completare l'acquisto.

Come anticipato, questo esoscheletro è pesantemente corazzato (si spera più del precedente modello) e monta due cannoni automatici per una maggiore potenza di fuoco. In missione è possibile schierarlo in campo solo due volte e con un cooldown di ben 600 secondi, il che magari non lo rede utilissimo per le missioni più brevi o per quelle troppo lunghe. Chiaramente è ancora presto per dire se si imporrà sul meta o resterà un'opzione di nicchia come l'Esoscheletro Patriota.