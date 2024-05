Un giocatore di Elden Ring mette tutti i livelli in Matematica e vi spiega come fare un PG che usa ogni arma

Parliamo dell'utente dangitjim che ha risposto tramite Twitter - come potete vedere poco sotto - a un altro utente che vuole essere pronto a usare qualsiasi cosa interessante troverà in Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Tra meno di un mese sarà finalmente possibile iniziare le nostre avventure in Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring . Certamente molti appassionati avranno il proprio personaggio di livello estremamente elevato e pronto a usare qualsiasi arma a disposizione... ma ne siete proprio sicuri? Se la risposta è no, viene in vostro soccorso un utente che ha messo tutti i propri livelli nell'unica statistica che conta veramente: la Matematica .

Okay, pronti a fare i conti in Shadow of the Erdtree?

Come potete vedere, il punto di partenza del giocatore è un personaggio al livello 248 con tutte le statistiche elevate tranne Intelligenza. A parte il fatto che ovviamente questo impedirà al giocatore di usare le stregonerie così come ogni arma che richiede INT, la disposizione dei livelli non è in realtà ottimale.

Prima di tutto, dangitjim suggerisce di portare la salute da 40 a 60, visto che questo è un aumento del 30% dei Punti Vita. Ciò detto, aggiunge che se uno volesse veramente usare tutto quello che vi è (per ora) in Elden Ring, dovrebbe avere livelli ben diversi. Serve 60 Forza, 48 Destrezza, 70 Intelligenza, 50 Fede e 27 Arcano per usare ogni arma, magia e oggetto. Per avere queste statistiche è necessario essere almeno al livello 212, ma il tutto si ottiene senza mettere un singolo livello su Vitalità, Mente e Tempra

Ovviamente è necessario potenziare queste ultime tre e l'utente suggerisce 60 Vitalità, 35 Mente e 30 Tempra, portando così il livello totale del personaggio a 301. Viene comunque precisato che questa non è una formula perfetta, ma unicamente il modo migliore per avere un personaggio che può usare veramente ogni singolo contenuto di Elden Ring. Se poi in Shadow of the Erdtree trovassimo un'arma che richiede 70 Arcano tutti i conti sarebbero inutili, ma per il momento non lo possiamo sapere.