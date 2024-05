AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" a luglio con quattro varianti?

Il lancio e la concorrenza con Intel

Gli highlights di Zen 5

Le CPU Ryzen 9000 "Granite Ridge" saranno presentate insieme alle nuove piattaforme AM5 durante il Computex 2024, che inizierà il 3 giugno proprio con il discorso di apertura di Lisa Su, CEO di AMD. La data di uscita effettiva è prevista per luglio 2024. Questo colloca AMD in vantaggio rispetto a Intel, visto che le CPU Arrow Lake sono previste per la fine del terzo trimestre o l'inizio del quarto trimestre del 2024.

I principali produttori di schede madri, tra cui ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock e Biostar, hanno già pubblicato i BIOS per le loro schede madri AM5 in preparazione per le nuove CPU. Inoltre, saranno introdotte nuove schede madri basate sul chipset della serie 800, anche se alcuni produttori potrebbero concentrarsi sulla linea esistente della serie 600 per facilitare gli aggiornamenti per gli utenti che hanno già effettuato la transizione alla piattaforma AM5.