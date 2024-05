Cyberpunk 2077 ha un easter egg nell'oceano: la quest designer spiega perché l'ha messo proprio lì

Parlando con GamesRadar+ durante la conferenza Digital Dragons in Polonia, Mazur ha spiegato di aver creato uno scenario con tanto di dialogo così che i più diligenti nella ricerca dell'easter egg non sarebbero rimasti delusi.

Cyberpunk 2077 è un gioco pieno di easter egg, ovvero piccole sorprese che i fan possono trovare se si impegnano a cercare in ogni dettaglio. Una di esse - aggiunta come parte di Phantom Liberty - è già scovata dagli appassionati e si trova nell' oceano . Pare un luogo un po' strano per un easter egg , ma la quest designer Maria Mazur di CD Projekt RED era certa che qualcuno sarebbe andato a cercare pure lì.

Le parole di Mazur sugli easter egg

"Penso che quei momenti siano preziosi. Quando cerchi di anticipare le azioni di qualcuno, e lasci una piccola sorpresa per qualcuno, e poi finalmente, anni dopo, puoi vedere che l'ha trovata davvero" ha detto Mazur.

"Qualcuno ha immerso il personaggio principale nell'oceano. Quindi ho messo qualcosa proprio nel caso succedesse", ha raccontato Mazur, "ho inserito uno scenario con dialoghi e altro. Quindi sono stato felice di vedere che qualcuno l'ha fatto davvero".

Purtroppo la designer non precisa ci quale easter egg si tratti, ma solo che qualcuno l'ha trovato. Tramite le nostre ricerche online non siamo riusciti a scoprire con esattezza quale sia l'easter egg in questione, visto che mancano molti dettagli.

Diteci, voi l'avete trovato? Oppure ora andrete in giro per le aree sommerse di Night City di Cyberpunk 2077 alla sua ricerca?

Mazur aggiunge anche che ci sono alcuni easter egg che non sono stati scovati in Night City, ma alcuni ancora nascosti in The Witcher 3.