Ghost of Tsushima è primo tra i giochi della classifica Steam, sale la febbre da Elden Ring

Come ogni settimana è arrivata la classifica degli hardware e i giochi più venduti su Steam in base ai ricavi in dollari. Al primo posto troviamo Steam Deck, mentre Ghost of Tsushima: Director's Cut è stato il software più venduto. Vediamo di seguito la top 10 del 21 - 28 maggio:

Tra nomi noti e la novità rappresentata da Hellblade 2

Come possiamo vedere al terzo posto troviamo Elden Ring, mentre al nono l'espansione Shadow of the Erdtree. Evidentemente la data di uscita sempre più vicina del DLC e l'ultimo trailer della storia stanno generando molto entusiasmo, spingendo così i preorder e convincendo anche nuovi giocatori a provare il souls-like di FromSoftware.

Un artwork che raffigura il Senzaluce che si addentra nelle Terre delle Ombre

Per il resto la classifica include i soliti nomi noti, come Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 eHelldivers 2, che nonostante un evidente periodo di stanca in attesa di aggiornamenti con contenuti, riesce a mantenere dei buoni numeri di vendita.

All'ultimo posto troviamo Senua's Saga: Hellblade 2. Parliamo di un gioco che di certo non è in grado di smuovere le masse e l'inclusione nel Game Pass di certo non spinge le vendite tradizionali, dunque il decimo posto è per certi versi comunque un buon risultato.