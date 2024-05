The Vanishing of Ethan Carter VR presto verrà rimosso da Steam

Come confermato dallo studio nel comunicato che ha accompagnato la notizia, chiaramente chi già ha acquistato in precedenza il titolo o chi lo acquisterà prima della rimozione, continuerà ad averlo in libreria e di conseguenza potrà scaricarlo e giocarci liberamente, senza restrizioni di alcun genere.

Gli sviluppatori di The Astronauts hanno comunicato che presto The Vanishing of Ethan Carter VR verrà rimosso dalla vendita. Nello specifico, non sarà più possibile acquistare il titolo da Steam a partire da venerdì 31 maggio .

I motivi della rimozione

Stando alle parole di The Astronauts questa decisione è stata presa in quanto gli sviluppatori non possono più supportare la versione per dispositivi VR di The Vaninshing of Ethan Carter e dunque garantire che il gioco funzioni correttamente con i nuovi device e sistemi operativi in arrivo sul mercato.

Uno dei magnifici scorci proposti da The Vanishing of Ethan Carter

La versione VR di The Vanishing of Ethan Carter è stata pubblicata nel 2016, circa due anni dopo il lancio del gioco originale. Supporta Oculus Rift e HTC Vive, proponendo due preset, quello Normal, che garantisce la massima libertà di movimento, e quello Comfort, pensato per i giocatori meno avvezzi alla VR. Come detto in precedenza, questa versione è disponibile ancora all'acquisto, al prezzo di 9,99 euro su Steam a questo indirizzo. Per utilizzarla è necessario aver acquistato anche il gioco base.

The Vanishing of Ethan Carter è un'avventura grafica in prima persona incentrata sull'esplorazione. I giocatori vestono i panni di Paul Prospero, un detective che dovrà fare luce sulla scomparsa di Ethan Carter e su un mistero che inquieta gli abitanti di Red Creek Valley, cercando indizi e analizzando la scena del crimine. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.