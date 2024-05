La top 10 dei giochi fisici più venduti nel Regno Unito dà sempre spazio ai grandi nomi di Nintendo

GfK ha condiviso la classifica dei giochi fisici più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. La Top 10 - che come già sapevamo è guidata da Paper Mario - si compone come segue:

I nomi più importanti nella classifica dei più venduti

Oltre alla prima posizione di Paper Mario: Il Portale Millenario, che stato pubblicato il 23 maggio, la Top 10 dei giochi più venduti nel Regno Unito è composta da nomi noti e che tornano spesso in classifica.

Abbiamo ad esempio i sempreverdi Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft, così come l'annuale gioco sportivo di calcio di Electronic Arts. Vanno sempre bene grandi giochi come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Bowser è come sempre un nemico in Super Mario Bros. Wonder

Anche Super Mario Bros. Wonder, ovvero il più recente platformer 2D dedicato all'idraulico di Nintendo, continua a rimanere nelle posizioni più alte della Top 10, dimostrando di avere tutte le carte in regola per continuare a vendere anche dopo tanti mesi. Non che sia una cosa strana per i giochi di Nintendo, ovviamente.

Fuori dalla classifica, in undicesima posizione, troviamo invece System Shock in versione console, che non riesce al proprio debutto a ottenere particolare successo. Chiaramente questi dati sono parziali, visto che non includono quelli digitali, ma danno un'idea di quale sia il livello di interesse medio del pubblico inglese in questo periodo.