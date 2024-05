I nuovi trailer di Hunter x Hunter: Nen x Impact presentano Leorio, Kurapika e Netero

Parliamo di tre personaggi che davvero non hanno bisogno di grandi presentazioni per i fan del manga e dell'anime di Hunter x Hunter, che come possiamo vedere in combattimento sfrutteranno alcune delle loro tecniche più iconiche e spettacolari.

Cosa sappiamo di Nen x Impact

Annunciato il mese scorso con uno scoppiettante trailer, Hunter x Hunter: Nen x Impact è un picchiaduro basato sul celebre e amatissimo manga di Yoshiro Togashi e la sua trasposizione in anime, attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PS5 e PC (Steam). Al momento non è stata ancora indicata una data di uscita precisa, con maggiori dettagli in proposito che arriveranno sicuramente nei prossimi mesi.

Il gioco si propone come un picchiaduro 2D con scontri 3v3 dove i giocatori vestiranno i panni dei personaggi iconici dell'opera, come ad esempio quelli presentati oggi, ma anche Gon, Killua e Hisoka. Durante i combattimenti è possibile cambiare al volo da un personaggio all'altro della propria squadra, eseguire tecniche speciali basate su quelle viste nell'anime e scatenare potentissimi e spettacolari attacchi combinati.

Ovviamente non mancherà la possibilità di giocare in solitaria contro l'IA o di sfidare altri utenti in modalità multiplayer in locale e online. Sappiamo anche che il gioco sarà localizzato in italiano. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra antprima di Hunter x Hunter: Nen x Impact.