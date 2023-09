Jujutsu Kaisen: il cosplay di Nobara di mimisemaan è molto fedele all'originale

La Stagione 2 dell'anime di Jujutsu Kaisen prosegue su Crunchyroll e da poco è iniziato il secondo cour che riprende la narrazione da dove si era conclusa la prima serie. Per omaggiare l'opera, mimisemaan ci propone un cosplay di Nobara Kugisaki ambientato tra le strade di Tokyo.

Nobara è una dei protagonisti principali dell'opera a tinte dark di Gege Akutami assieme a Yuji Itadori e Legumi Fushigoro. Come tutti gli Stregoni anche Nobara ha uno stile tutto suo per combattere le Maledizioni. Nel suo caso utilizza un martello e dei chiodi infusi della sua energia spirituale, un po' come nei riti voodoo, ma in una chiave molto più violenta. Non a caso Nobara è stata protagonista di alcuni dei combattimenti più cruenti della prima stagione dell'anime.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, il cosplay realizzato da mimisemaan è davvero ben riuscito quanto a costume e parrucca, decisamente molto fedele alla controparte originale. Lo scatto inoltre è stato fatto tra le strade di Shibuya, a Tokyo, un motivo di gioia per la cosplayer, che ha potuto vestire i panni di questo personaggio nel suo ambiente naturale.