Cosa giocherete questo weekend? Starfield o Sea of Stars?

Come spiegato nella nostra recensione di Starfield , parliamo di un gioco colossale, sfaccettato e ricco di attività in cui cimentarsi e che potenzialmente potrebbe intrattenere per centinaia e centinaia di ore. Bethesda è riuscita nell'obiettivo di offrire ai giocatori un mondo eccellente e trame di quest principale e fazioni superiori agli standard passati. Sorprende anche il comparto tecnico su console e la pulizia del codice di gioco, che rompe una tradizione storica dello studio farcita di bug. Non siamo tuttavia rimasti del tutto convinti sull'esplorazione dello spazio e dei pianeti, dove le strutture create proceduralmente tendono a ripetersi all'infinito e la staticità del mondo di gioco rispetto alle scelte del giocatore.

La settimana è stata per certi versi monopolizzata da Starfield , l'attesa avventura nello spazio di Bethesda. Seppur il lancio globale sia fissato a mercoledì 6 settembre, in molti hanno già iniziato a giocarci ieri grazie all'accesso anticipato garantito con l'acquisto della Premium Edition.

Il fine settimana è finalmente arrivato e per molti rappresenta il momento perfetto per concedersi una pausa dallo studio o il lavoro e coltivare la propria passione videoludica. Noi siamo degli inguaribili impiccioni e vi proponiamo la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

Sea of Stars, uno dei migliori JRPG degli ultimi anni non viene dal Giappone

Sea of Stars

Altra uscita di grandissima spessore della settimana appena trascorsa è Sea of Stars, un GDR realizzato da Sabotage Studios che si ispira ai grandi classici giapponesi, come Chrono Trigger e i vecchi Final Fantasy, conservandone gli elementi migliori e tagliando quelli obsoleti. Il risultato, come spiegato nella nostra recensione, è un gioco indimenticabile guidato da una direzione artistica di altissimo livello e soluzioni di game design davvero intriganti. Se siete interessati, sappiate che Sea of Stars è disponibile praticamente per tutte le piattaforme sul mercato e incluso all'interno del catalogo di Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra e Premium.

Cambiando completamente genere, lo scorso 29 agosto è arrivato su PC e console Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, la nuova avventura investigativa di Microids con protagonista il celebre detective belga. Poirot questa volta è in viaggio a Londra incaricato dalla compagnia assicurativa Lloyd's of London per assicurare il trasporto, la protezione e la vendita di un prezioso dipinto di Maria Maddalena. Un lavoro all'apparenza semplice. Purtroppo, l'opera verrà rubata durante l'inaugurazione sotto il naso di tutti i presenti. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case.

Se volete animare il sabato sera c'è Samba de Amigo: Party Central, il nuovo rhytm game per Nintendo Switch dove i giocatori devono agitare i loro controller come se fossero delle maracas, seguendo il ritmo e le indicazioni sullo schermo, sulle note di 40 brani di successo di vari artisti, come Kesha, Pitbull, Lady Gaga e molti altri.

Questa settimana sono arrivati anche Daymare: 1994 Sandcastle, il survival horror italiano di Invader Studios prequel di Daymare: 1998, e Trine 5: A Clockwork Conspiracy, la nuova magica avventura con protagonisti Amadeus il mago, Zoya la ladra e Pontius il cavaliere.

Passerete il weekend con una delle ultime novità uscite questa settimana o vi dedicherete a recuperare i giochi nel vostro backlog? Fatecelo sapere nei commenti.