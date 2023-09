PS5 Pro: Square Enix sarebbe già in possesso dei devkit della console

Con PS5 ormai prossima a spegnere la terza candelina si stanno intensificando le voci di corridoio riguardo a una possibile PS5 Pro , ovvero un nuovo modello con hardware più potente e performante. L'ultima indiscrezione arriva dal leaker I Am a Hero Too, che afferma che Square Enix ha già tra le mani i devkit della console .

PS5 Pro arriverà nel 2024?

Purtroppo I Am a Hero Too non ha approfondito ulteriormente la questione, ma se l'informazione si rivelasse corretta allora forse il lancio di PS5 potrebbe non essere troppo lontano.

Le prime indiscrezioni degne di nota sulla fantomatica console sono arrivate nei primi mesi dell'anno da parte del noto insider Tom Henderson, che ha riferito la console potrebbe arrivare per la fine del 2024. Staremo a vedere.