Sega: nel 2024 un nuovo Sonic e Jet Set Radio ma forse niente Persona 6, per un leaker

Pare che nei piani del prossimo anno di Sega ci sia un nuovo gioco di Sonic e il ritorno di alcuni franchise storici, mentre per Persona 6 potrebbe essere necessario attendere fino al 2025, perlomeno stando alle informazioni condivise dal leaker I Am Hero Too, che come forse ricorderete aveva anticipato con precisione l'annuncio di Persona 3 Reload.

La gola profonda afferma che Sega pubblicherà un nuovo gioco con protagonista Sonic il prossimo anno, assieme a dei nuovi giochi di Jet Set Radio, Guardian Heroes e Comix Zone.

Per chi non lo conoscesse quest'ultimo è un beat 'em up uscito nell'ormai lontano 1995 e dallo stile molto originale all'epoca, in cui il protagonista si ritrova all'interno di un fumetto e deve darla di santa ragione a degli alieni mutanti. La cosa interessante è che lo scorso anno Sega ha iniziato i lavori su un film di Comix Zone e dunque i due progetti potrebbero essere collegati, sempre a patto che la soffiata di I Am a Hero Too sia vera.