Star Ocean The Second Story R, pubblicato il filmato d'apertura del remake

Il video include sequenze animate con i protagonisti Claude C. Kenny e Rena Lanford e gli altri personaggi principali dell'action RPG. In sottofondo troviamo la la sigla "stella" cantata dal duo musicale giapponese SUIREN, composto dalla cantante Sui e dal tastierista/arrangiatore Ren.

Square Enix e gli sviluppatori di Gemdrops hanno presentato il filmato di apertura del remake Star Ocean: The Second Story R , che potrete visualizzare nel filmato sottostante.

Un grande classico torna su PlayStation, Nintendo Switch e PC

Star Ocean The Second Story R sarà disponibile su Nintendo Switch, PS5, PS4 e PC a partire dal 2 novembre 2023.

Si tratta del remake del secondo Star Ocean, uscito originariamente nel 1998. Il gioco segue le avventure di due protagonisti, Claude C. Kenny e Rena Lanford, che si ritrovano coinvolti in una guerra interplanetaria tra due razze aliene. Il gioco offre una grande libertà di scelta al giocatore, che può esplorare diversi pianeti, reclutare vari personaggi, sviluppare le proprie abilità e influenzare il finale della storia.

Oltre al comparto grafico tirato a lucido, il remake ammoderna parte dell'esperienza, introducendo funzionalità come il viaggio rapido o la possibilità di scegliere il doppiaggio in inglese o in giapponese. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale di Star Ocean The Second Story R.